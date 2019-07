Lotito: “Milinkovic-Savic? Pronto ad accontentarlo”

Intervistato da Leggo, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic, che come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni è la prima scelta del Manchester United in caso di cessione di Pogba al Real Madrid. Una trattativa ben avviata, considerando inoltre gli intensissimi contratti tra l’agente del serbo Mateja Kezman e lo stesso Lotito. Il numero uno dei biancocelesti si è detto disposto ad assecondare la volontà del centrocampista: “Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. Noi vogliamo entrare tra le 12 società che sono un punto di riferimento in Europa, è normale che un giocatore di livello internazionale voglia andare in un grandissimo club. Non siamo ancora in questa fase, ma se un calciatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa possibilità, e oggi avrei meno argomenti per trattenerlo. Inoltre, per mantenere un clima di armonia devi cercare di accontentare i giocatori”.

Foto Twitter Lazio