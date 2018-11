Lotito: “Milinkovic-Savic ha 5 anni di contratto e non vogliamo cederlo. Il Milan ieri…”

Intervistato su Radio 1 nel corso della trasmissione Un giorno da Pecora, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del futuro del centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic: “Se lo vendo? Ha un contratto per cinque anni, lui è un grande giocatore. Nella vita, poi, mai dire mai. Ma l’idea della società non è certo quello di vendere dei giocatori. Se ieri il Milan ce lo ha chiesto? No, non lo ha fatto”.

Foto: Twitter Lazio