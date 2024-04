Lotito: “Luis Alberto? Non l’abbiamo messo in vendita. Ha un contratto di 4 anni”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Mediaset prima della semifinale di rtiorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Queste le sue parole: “In questo momento la squadra sta acquisendo la nuova mentalità impressa dall’allenatore, mi auguro che mantenga quel profilo che ha dimostrato nelle ultime due partite. Ha dimostrato spirito di gruppo, determinazione e che la posizione in classifica che aveva non rispecchia le potenzialità della squadra”.

Ci saranno tanti addii illustri? “Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita, famigliare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle che gli avevamo presentato noi. Luis Alberto ha altri quattro anni di contratto, c’è stata la sua esternazione ma noi non l’abbiamo messo in vendita. Nell’ultima partita ha dimostrato attaccamento e qualità, confidiamo prosegua in questo percorso che lo vede protagonista”.