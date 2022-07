Lotito: “Lazio futuro del calcio a Roma. Fischi? Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono”

Il presidente Claudio Lotito ha preso parola durante la presentazione delle nuove maglie della Lazio per la stagione 2022-2023, ha preso parola il presidente bianco-celeste Claudio Lotito è salito sul palco per intervenuto “Se qualcuno fischia, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Se oggi siamo qui, siamo qui per portare avanti un percorso di crescita, legato non solo ai risultati ma anche a ciò che dobbiamo rappresentare nel mondo. La nostra forza siete voi, ma dobbiamo tradurla tramite fatti concreti”.

Foto: Twitter Lazio