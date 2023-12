Lotito: “La Superlega? La sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse”

In una intervista a Il Foglio, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di vari temi, tra cui la Superlega, dopo le vicende di ieri.

Queste le sue parole: “Superlega? Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse. Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no? Il vero tema sono i soldi. In teoria si libereranno molte risorse per le società, oggi la Uefa una parte la tiene, una parte li spende, una parte la dà ai club. Se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega sempre dai campionati bisognerà passare, cambia solo dove vanno a finire questi soldi”.

Foto: twitter Lazio