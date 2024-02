Lotito: “La rosa è forte e competitiva. Sarri si assuma le sue responsabilità, il mercato non c’entra nulla con il ko di Firenze”

Dopo le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri nel post match con la Fiorentina, in cui ha definito la squadra non attrezzata per far fronte a quattro competizioni, arriva la replica del presidente biancoceleste Claudio Lotito tramite le colonne de Il Messaggero: “La rosa è forte e competitiva. Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c’entra nulla con il ko di Firenze e gli altri 9. A fine stagione faremo un bilancio definitivo.”

Foto: sito S.S. Lazio