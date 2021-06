Lotito: “La Lazio ha scelto Sarri per accrescere la posizione di protagonista che la squadra e i tifosi meritano di avere”

Claudio Lotito ha commentato sul sito ufficiale della Lazio l’ufficialità di Sarri: “La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l’esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere”.

Foto: Twitter Lazio