Lotito: “Kamada? Manderemo via i mercenari”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulla Lazio del futuro, tirando una bordata non da poco a Kamada.

Queste le sue parole: “C’è tanto da fare, mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo. Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero”.

Foto: twitter Lazio