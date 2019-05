Lotito: “Incontro con Inzaghi? I problemi della Lazio non si risolvono per strada”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti al termine del Consiglio Federale a Roma. Queste le sue parole sul futuro di Simone Inzaghi: “Se ci saranno altri incontri con Inzaghi? I problemi della Lazio verranno affrontati in altre sedi, non si risolvono per strada”, ha chiuso Lotito.

Foto: Twitter ufficiale Lazio