Lotito: “Immobile vuole lo scudetto? Abbiamo allestito una squadra competitiva”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Lalaziosiamonoi a margine della conclusione delle elezioni, parlando anche del suo impegno con il club e sulle parole di Immobile.

Queste le sue parole: “La famiglia Lazio mi è mancata in questo mese e mezzo di campagna elettorale. Non vedo l’ora di tornare a parlare di calcio. Immobile sogna lo scudetto? Non ci facciamo mancare nulla, abbiamo allestito una squadra per renderla il più competitiva possibile. Oggi ci sono tutte le condizioni per avere buone possibilità per affermarci nel modo migliore in campionato e in campo europeo”.

Foto: twitter Lazio