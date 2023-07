Lotito: “Immobile per me è come un figlio. Non è in vendita”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato una breve dichiarazione a Il Messaggero. Il patron dei biancocelesti ha risposto in merito a una notizia arrivata dall’Arabia, dove avevano parlato di un forte interesse di Al-Whada per Immobile.

Uno scenario che Lotito ha commentato così: “Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall’Arabia hanno chiamato la società per fare un’offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita”.

Foto: Instagram Lazio