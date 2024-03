Lotito: “Immobile? Io sono minacciato ogni giorno, vivo da 20 anni sotto scorta. Ma non faccio tutto questo clamore”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intercettato dai giornalisti al termine dell’evento che si è svolto questo pomeriggio alla Luiss, si è espresso su quanto accaduto ad Immobile questa mattina. Di seguito le sue parole: “A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Minacce di morte quotidiane a me e alla mia famiglia. Qual è il tema? Sono un presidente di una società di 8 mila dipendenti, eppure io non faccio tutto questo clamore, punto e basta. E non dico altro”.

Foto: Twitter Lazio