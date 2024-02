Lotito: “Il progetto dello stadio Flaminio è pronto? Non abbiamo il cronometro. Se deve essere di 35mila posti mi rifiuto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista al quotidiano la Repubblica in cui ha fatto chiarezza sulla volontà del club di investire sullo Stadio Flaminio. Questi i dettagli sul possibile progetto di recupero dell’impianto romano:

Il progetto dello stadio Flaminio è pronto? Non abbiamo il cronometro. Prima devo vedere la fattibilità dell’opera e cosa mi permettono di fare. Se deve essere di 35mila posti mi rifiuto. Stiamo studiando tecnicamente come rendere agibile e funzionale lo stadio.”

Avete riscontrato problemi?

“Non pochi. Ce ne sono una serie. Lo stadio presenta problemi dal punto di vista strutturale e non ci sono parcheggi, dobbiamo fare che siano funzionali e fruibili. E poi ci vuole la copertura, non posso far venire i tifosi allo stadio con l’ombrello.”

Di quanti posti dovrà essere lo stadio?

“Non è una cosa scontata. Se mi dicono di fare uno stadio da 35mila posti, io li ringrazio e li saluto. La Lazio di media ha 45mila spettatori ma arriva anche a 60mila. Cosa faccio? Mando via i tifosi? Ecco perché serve ancora un po’ di tempo, per trovare un punto di caduta. Il Comune ha dato la disponibilità e noi abbiamo dato la nostra. Ma bisogna avere coscienza di quelli che sono i problemi per poter chiudere il tema della progettazione.”

Foto: Twitter Lazio