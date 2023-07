Lotito: “I calciatori li scelgo io”. Sarri gli ha fatto tre richieste, può sceglierli (o rischiare)

Claudio Lotito non smette di sorprendere. E anche quando parla, non si rende conto delle incomprensioni che crea. Premessa: siamo al 22 luglio, Milinkovic-Savic non ha ancora un sostituto. Sarebbe come se tu non avessi la più prestigiosa poltrona della tua villa, la vendi a peso d’oro, e non metti neanche uno sgabello. Il prescelto è Piotr Zielinski, nel braccio di ferro in corso per la valutazione tra Lotito e De Laurentiis. “I calciatori li scelgo io”, ha detto Lotito come se il suo allenatore fosse uno sbarbatello. Ma anche se anziché Sarri si fosse chiamato Bianchi o Rossi, ci sembra abbastanza inopportuno creare questa fibrillazione. E siamo al 22 luglio. Sarri ha scelto Zielinski, se Lotito è contento scelga anche lui così continuiamo con questo giochino. Ma Lotito rinvia e i pericoli sono dietro l’angolo. A proposito di Zielinski (nella stessa lista c’è Gedson Fernandes): entro il weekend, il Napoli presenterà una proposta per il rinnovo, al ribasso. Piotr – legatissimo alla città – sa di piacere alla Lazio, ha aperto, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta per il cartellino, l’eterno attendismo può essere fatale. Il centrocampista? Samuele Ricci, già scelto. Perché Torreira ha altri pensieri in testa, perché comunque è impegnato con il Galatasaray, perché le altre opzioni (Paredes in testa, nel bel mezzo di decine di nomi proposti) sono piani secondari. Ricci significherebbe investire su un giovane per la prospettiva: il Torino potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 25 milioni per i bonus. Domanda: ma non è che quando vendi chiedi la luna e quando acquisti devi aspettare il saldo, non è possibile. Bene, se Lotito ha voglia scelga e acquisti Ricci. E l’esterno? Il numero uno della Lazio è stato sincero su Berardi, gli hanno dato il via libera per Hudson-Odoi, se Lotito ha voglia scelga e acquisti l’esterno di proprietà del Chelsea. Al 22 luglio siamo a questi giochini: li scelgo io, li scegli tu, li sceglie lui e li scegliamo noi se non li scelgono loro… Basta soltanto questo per far passare la voglia.

Foto: sito Lazio