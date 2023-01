Lotito sulla rateizzazione dei versamenti: “Nessun regalo, trovata soluzione giusta”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la recente approvazione della norma sulla rateizzazione dei versamenti fiscali. Il patron biancoceleste spiega: “Siamo intervenuti per risolvere il problema e credo sia stata trovata una soluzione ragionevole. Nessun regalo, fare demagogia è facile. Devo ringraziare il presidente Berlusconi per la sua sensibilità sui temi dello sport, più volte dimostrata in tutti questi anni e anche in questa occasione. La rateizzazione riguarda solo Iva e Irpef in 60 rate, con il pagamento immediato del 3% di sanzione sull’intero ammontare e delle prime tre rate immediate”.

foto: Twitter Lazio