Lotito: “Greenwood, nessun rimpianto. Non firmo per il pari con la Juve. Folorunsho? No”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, questa sera ha parlato ai cronisti presenti all’uscita dall’Università Luiss di Roma dove ha presenziato a una lezione sul diritto sportivo.

Tanti i temi trattati dal patron biancoceleste. Queste le sue parole: “Devo valorizzare la Lazio, non pensare a una società all’estero. Faccio il presidente con passione, gli interessi economici li coltivo in altre attività. Non faccio pronostici per Juve-Lazio, ma non firmo per il pareggio. Accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo. I trofei, come gli obiettivi, si centrano e non si annunciano, vale anche per l’Europa League. Con Folorunsho che ci devi fare a gennaio? Vuoi la collezione delle figurine? Bisogna fare le cose che servono”.

Su Greenwood: “Non è assolutamente un rimpianto, uno che non accetta di venire alla Lazio non può essere un rimpianto. Sta bene al Marsiglia, ha fatto una scelta e va bene così. Non accettiamo mercenari, vogliamo solo chi sceglie la Lazio. I mercenari ci sono bastati”.

Foto: twitter Lazio