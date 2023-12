Lotito: “Giusti i fischi, ma Sarri non c’entra. Va preso qualche provvedimento”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero, soffermandosi sui fischi assxordanti che hanno accompagnato i biancocelesti dopo la vittoria per 1-0, sofferta, sul Cagliari, per giunta in 10.

Queste le sue parole: “Hanno ragione a fischiare perché non si può vincere in 10 contro 11 in quel modo. Ma non c’entra nulla Sarri. E ora va preso qualche provvedimento”.

Foto: twitter Lazio