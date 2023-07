Lotito festeggia i 19 anni di presidenza: “Siamo riusciti a ridare alla Lazio una dimensione consona alla sua storia”

Diciannovesimo anniversario di presidente per Claudio Lotito, che sul sito ufficiale ha voluto scrivere a tutti i tifosi laziali: “Innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno ricordato l`importanza di questa giornata nella mia vita. Sono trascorsi 19 anni, ma l’entusiasmo non è mai mancato. Non potrò mai dimenticare quando rilevai il Club: bisognava far fronte a necessità impellenti e la priorità era scongiurare che la Lazio finisse nell`oblio calcistico. Con la dedizione, i sacrifici ed il lavoro siamo riusciti a ridare una dimensione consona alla storia della Lazio. E tutto il tempo dedicato a questa missione mi accompagna ancora oggi: con lo stesso entusiasmo, in un`agenda quotidiana sempre ricca di impegno e dedizione totale ai miei doveri.

Veniamo da un secondo posto, conquistato con merito, credendoci e volendo migliorare giorno dopo giorno. Ringrazio tutte le componenti che hanno reso possibile il risultato e il modo di conseguirlo. E gli uomini che hanno chiuso con noi un ciclo di sudore, appartenenza e professionalità totale, come Stefan Radu e Sergej Milinkovic Savic. In questo mese che rievoca il mio insediamento, in termini esemplari di dedizione e appartenenza abbiamo perso la storica figura di Vincenzo D`Amico. Conserviamo e conserveremo sempre questi valori nella Lazio di oggi e di domani, in un calcio sempre più distante da questi principi”.

Foto: Twitter Lazio