Lotito: “Facciamo causa alla Figc, queste regole non ci stanno più bene. Un club di Serie C conta più di uno di A”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha concesso nella giornata di ieri un’intervista ai taccuini de La Repubblica a margine dei festeggiamenti del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo. Queste le sue parole: “Facciamo causa alla Figc. Non contiamo nulla, inutile girarci intorno. Avete mai visto una società in cui chi mette i soldi vede poi decidere in tutto e per tutto gli altri che quella società stessa la compongono? Noi oggi viviamo in un paradosso giuridico. Il presidente della Federcalcio viene eletto, come si dice in gergo, dai voti delle componenti. E lì, a quel tavolo, facciamo la parte dei ragazzini al tavolo degli adulti. La Lega di A marginale, quella di Serie C decisiva: ma stiamo scherzando? Sono i numeri a dire che noi non contiamo nulla: se La Lega Dilettanti unisce i suoi voti a quelli della Lega Pro, la vecchia Serie C, quell’accordo è sufficiente a mettere in ginocchio qualsiasi idea degli altri club. La sintesi è banale: un club di Serie C conta più di uno di A. Una società dilettantistica più di una che gioca in Champions League. La Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League.”

Foto: sito S.S. Lazio