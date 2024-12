Lotito: “Ero convinto quando ho scelto Baroni e i fatti mi stanno dando ragione”

Alla cerimonia dei Collari d’Oro, Lotito è intervenuto e ha spiegato la sua scelta per Baroni ad inizio anno e sull’ottimo inizio che hanno avuto i biancocelesti. Queste le sue parole: “Quando l’ho scelto ero convinto, non certo per far retrocedere la Lazio. Hanno fatto una manifestazione contro di me ma i fatti mi stanno dando ragione. Il suo turnover è automatico perché quando hai una rosa altamente competitiva è giusto che giochi chi è funzionale e pronto. Non bisogna rincorrere i nomi, noi dobbiamo parlare del futuro”.