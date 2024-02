Lotito: “Dobbiamo assolutamente crederci. Sarri è un maestro di calcio”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto anch’egli ai microfoni di Amazon Prime Video a ridosso del match casalingo contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue parole:

Sarri gioca un calcio perfetto per notti come questa.

“Sicuramente Maurizio è un maestro di calcio, vive h24 calcio con passione, trepidazione e dedizione.”

Immobile ha detto che la Lazio deve fare di tutto per ripagare gli sforzi fatti per arrivare fin qui.

“Ha ragione. Questa è una squadra che, con le avversarie più attrezzate, si è mostrata all’altezza. Deve crederci, i risultati sono legati allo spirito di gruppo. Tutti insieme devono lavorare per raggiungere gli obiettivi.”

Questa sera saranno in 55.000 a sostenere la Lazio.

“Questa partita sono 60.000 paganti. Noi abbiamo una media di circa 46.000 spettatori fissi, è un grande traguardo. La gente ha iniziato a capire l’importanza di un progetto e di dare speranza a un futuro e questa squadra avrà un futuro radioso. E’ grazie anche ai tifosi se andiamo avanti, esprimendo le nostre potenzialità al meglio con il supporto del pubblico.”

Foto: sito S.S. Lazio