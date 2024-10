Lotito: “Da quando sono presidente della Lazio la Roma è sempre arrivata dietro. Solo la Juve ha vinto più di noi”

Uscendo dal consiglio FIGC il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato dalla stampa presente e ha parlato di vari temi, tra cui il momento della squadra e dell’allenatore Baroni.

Queste le sue parole: “Da quando sono presidente della Lazio abbiamo vinto sette trofei, dopo la Juve siamo quelli che hanno vinto di più di tutti. Poi abbiamo rifatto Formello e ora stiamo creando l’Academy. Lo scudetto non lo prometto, ma lavorerò alacremente per cercare di riportare la Lazio al vertice del calcio nazionale e internazionale. Da quando sono presidente, la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori, arrivando dietro, ma la mia competizione non è con la Roma. A me interessa risolvere problemi”.

Foto: sito Lazio