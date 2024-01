Lotito contro la Roma: “Doveva essere già fallita”

A margine del congresso romano di Forza Italia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha commentato la scelta da parte dei giallorossi di esonerare José Mourinho e di prendere come suo sostituto l’ex centrocampista e capitano Daniele De Rossi ai taccuini dell’Adnkronos: “Una scelta intelligente, ha ricompattato. Siccome è stato un punto di riferimento, c’ha un modo di fare…”.

Sulla questione economico-finanziaria della società romanista il numero uno biancoceleste: “Dovevano essere già falliti! Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale…”.

Foto: Instagram Lazio