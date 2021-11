Lotito, conferme su Sarri: “E’ un maestro, può aprire un ciclo. Su Immobile la penso così”

Vi avevamo svelato la concreta possibilità che Maurizio Sarri e la Lazio possono andare avanti ben oltre l’attuale scadenza, con la probabilità di un lungo rinnovo. Sull’argomento si è soffermato poco fa Claudio Lotito nel corso della presentazione del tour dello Stadio Olimpico: “Se l’ho scelto è perché ritengo che sia la persona idonea per aprire un ciclo e portarlo avanti a lungo. È un maestro di calcio e come tale ritengo che alla Lazio ci siano le condizioni per fare un buon calcio legato anche alla formazione dei giocatori e quindi a lungo termine. E mi sembra che questo sia stato riscontrato in concreto anche da lui“.

Il presidente della Lazio ha inoltre analizzato il momento di Immobile dopo l’infortunio subito con la Nazionale: “Ciro Immobile non sarebbe dovuto partire per la Nazionale se fosse stato già infortunato. Purtroppo non è accaduto questo, si è allenato con noi, ha fatto interventi di tipo fisioterapico da quello che mi dicono. Tra il nostro staff medico, composto da 17 specialisti, c’è stato un confronto con quello della Nazionale e ora il calciatore è tornato e verrà sottoposto alla risonanza, che per sua richiesta verrà fatta tra qualche giorno“.

Lotito ha poi continuato: “È accaduto e accade di sovente che i miei giocatori abbiamo situazioni di salute poco compatibili con le partite. È stato ritenuto dallo staff della Nazionale che non fosse nelle condizioni di giocare. Quando passano su un’altra gestione sanitaria noi abbiamo poco controllo, ci sono situazioni che potrebbero essere evitate“.

Foto: Twitter Lazio