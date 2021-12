Lotito conferma: “Rinnovo di Sarri fino al 2025 è pronto in ogni dettaglio, anche economico”

Il rinnovo del contratto di Maurizio Sarri è definito in tutti i suoi dettagli. A dirlo è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo il successo contro il Genoa, a il ‘Il Messaggero’: “Il rinnovo di Sarri sino al 2025 è fatto in ogni dettaglio, anche economico”, ha dichiarato.

Una conferma ulteriore di quanto abbiamo anticipato nelle scorse settimane. Venerdì 17 vi avevamo parlato di Sarri che ha ricevuto un biennale in più: dall’attuale scadenza 2023 più opzione a un altro balzo per aprire un nuovo ciclo Lazio. Sarri ha ricevuto il nuovo contratto nella serata di giovedì 16, ed ora è pronto per la firma.

Il rinnovo di Sarri per ulteriori due anni alla Lazio, si tratta di un retroscena che vi avevamo anticipato dallo scorso 3 novembre.

Foto: Twitter Lazio