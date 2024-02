Lotito: “Certi successi danno la spinta ad andare avanti. La vera soddisfazione è vedere i tifosi felici”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in merito alla vittoria con il Bayern: “Se è stata la giornata più bella della mia gestione? È stata sicuramente una grande vittoria, ma eviterei di fare classifiche. Ho sempre ritenuto che il lavoro fatto bene alla lunga paghi. Certi successi sono una spinta importante per andare avanti. Ma non ci si può certo fermare ad ammirarsi. Anche perché il campionato incombe e ci costringerà a breve a una serie di impegni decisivi”.

Però non può negare di essersi divertito parecchio mercoledì sera. “Sa qual è la vera soddisfazione? Non la vittoria, ma vedere l’Olimpico pieno e unito con la squadra. E vedere alla fine i tifosi felici. Si dice spesso che il pubblico sia il dodicesimo uomo. Mercoledì lo è stato davvero e ha fatto la differenza”.

Sui giocatori: “Assolutamente. Sono stati semplicemente perfetti. Hanno giocato con ardore, determinazione, ma conservando sempre estrema lucidità. E alla fine hanno vinto meritatamente contro una squadra che è tra le più forti al mondo, che ha alle spalle un club che fattura 800 milioni l’anno”.

Foto: twitter Lazio