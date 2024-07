Lotito: “Castellanos non è in vendita. Ci puntiamo. Il mercato non è chiuso. James? C’è da valutare”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alle colonne del Messaggero sul mercato e su come intende muoversi.

Queste le sue parole: “El Taty Castellanos? Lo ribadisco. Castellanos non è in vendita. Ci puntiamo molto in questa stagione. James Rodriguez? Vedremo. Bisogna fare tutta una serie di valutazioni sullo stipendio, commissioni, la nuova politica del club, non solo soffermandosi sul fatto che un giocatore arrivi a parametro zero. Se ci saranno occasioni le coglieremo, il mercato non è finito”.

Foto: sito Lazio