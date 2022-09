Lotito blinda Sarri: “Non va via, resta al suo posto. Ha parlato in un momento di sconforto”

laudio Lotito blinda Maurizio Sarri. Il presidente della Lazio ha brevemente commentato a Il Messaggero la situazione in casa biancoceleste dopo la brutta sconfitta contro il Midtjylland: “Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo”.

Foto: Twitter Lazio