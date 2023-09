Lotito: “Avvio al di sotto delle potenzialità, ma sono sicuro che reagiremo. Ci metto la faccia”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel prepartita di Lazio-Atlético Madrid, si è espresso ai microfoni di Mediaset. Il patron biancoceleste è tornato sulla patira di Torino e ha sottolineato il motivo del suo ritorno davanti alle telecamere, prima di un match così importante: “L’avvio del campionato non rispecchia le potenzialità della squadra. Abbiamo dei valori importanti e sono sicuro che in questa partita daremo la giusta reazione. Daremo il massimo per i nostri tifosi. La Lazio è arrivata in Champions per merito suo e non di certo perché le altre squadre hanno puntato altri obiettivi” – poi sul silenzio stampa di Torino – “Ho dato io l’ordine di non parlare a Torino. Quando ci sono queste situazioni quello che conta è essere lucidi. Dobbiamo accettare di buon grado quello che succede sennò si rischia di perdere lucidità. Sono venuto qui perché i miei collaboratori mi hanno detto che devo tornare a essere il punto di riferimento della squadra. Ci sto mettendo la faccia”.

Poi ha proseguito: “In questa sessione di mercato ho lavorato molto e ritengo che insieme al direttore sportivo abbiamo costruito una buona squadra. Ora sta ai ragazzi riacquisire la loro identità di squadra e poi si tornerà ad andare alla grande. L’anno scorso l’Inter arrivò in finale di Champions, noi in campionato li abbiamo battuti. La squadra deve prima prendere conoscenza dei suoi mezzi e poi vedrete che si farà bene. Nelle partite di Champions ci aspettano sfide difficili, noi abbiamo il dovere di onorare questa competizione e dare il massimo”.

Foto: Twitter Lazio