Lotito ai tifosi: “Quando vi abbonate? Siamo solo a 8 mila, la Roma è a 36 mila. Milinkovic-Savic non lo vendo”

Claudio Lotito è sbarcato nelle scorse ore nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il patron del club biancoceleste, al termine dell’allenamento pomeridiano della Lazio allo Zandegiacomo, e in attesa dell’amichevole delle 18 degli uomini di Sarri, si è intrattenuto con i tifosi, un po’ contestatori.

Lotito ha rimproverato i tifosi per la campagna abbonamenti, sin qui deludente: “Ma gli abbonamenti quando li fate? Siamo a 8 mila abbonamenti, la Roma sta a 36 mila”. Alle domande su Milinkovic conclude: “Se vendo Milinkovic? Perché l’ho messo in vendita? No che non lo vendo”.

Foto: twitter Lazio