Lotito ai tifosi: “Abbiate pazienza, stiamo lavorando per una squadra competitiva. Poi sarà il campo a giudicare”

Durante la presentazione della Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente Claudio Lotito ha così parlato ai tifosi presenti sugli spalti: “Contano i fatti, non le parole. Allora, i tempi sono una cosa. Noi rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo. Stiamo lavorando per fare in modo che questa squadra sia competitiva: noi prenderemo giocatori funzionali per la crescita sportiva e dello spogliatoio. Servono giocatori con la stessa mentalità per una squadra unita, determinata e coesa. Bisogna che abbiate pazienza perché non si va al supermercato e si dice ‘Pago uno, prendo tre’.Stiamo lavorando per inserire alcuni giocatori che accresceranno il tasso tecnico della squadra, sarà il campo a valutare se le scelte siano state giuste o no. Lo scorso anno nessuno puntava su di noi e hanno dimostrato di essersi sbagliati. Faremo in modo di non rimpiangere le gesta della nostra squadra che ci ha messo cuore, passione e sentimenti autentici”.

Foto: Twitter Lazio