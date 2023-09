Lotito: “Abbiamo le potenzialità per competere con tutti”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della sfida contro l’Atlético Madrid. Di seguito le dichiarazioni: “Io penso che la squadra abbia tutte le potenzialità per competere con tutti. Ma dopo deve dimostrarlo sul campo. Le capacità devono essere trasformate in risultati. Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi e abbia la capacità di trovare umiltà e lo spirito di gruppo”.

Poi ha proseguito: “Quando cambi diversi giocatori si alterano gli equilibri nello spogliatoio. Mi auguro che si stia ricreando l’alchimia. Oltre le capacità tecniche servono anche quelle queste per raggiungere gli obiettivi. L’obiettivo è quello di giocare partita dopo partita, sapendo che non siamo la prima squadra ma neanche l’ultima. L’Inter l’anno scorso è arrivato in finale e l’abbiamo battuto. Stessa cosa per il Milan in semifinale e l’abbiamo battuto. Abbiamo battuto anche il Napoli in campionato che poi ha vinto lo Scudetto. Questo significa che dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, assumendo una posizione sul campo che rappresenti questi valori”.

Infine, sul rapporto con i tifosi: “Penso che la presenza dei tifosi sia fondamentale, sia per lo stimolo psicologico che per responsabilizzare i giocatori. Loro devono soddisfare le aspirazioni di 50mila persone che li seguono ovunque, soprattutto in trasferta. È motivo d’orgoglio per la società, che ha avuto fiducia dai tifosi. Una fiducia creata con fatti e non parole, con un’organizzazione efficiente e soprattutto dei risultati sportivi che stanno cominciando a dare un senso agli investimenti di questa società”.