Lotito: “Abbiamo degli obiettivi, serve una svolta”

Intervistato dal Corriere di Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato così l’inizio stagionale della Lazio: “Non c’è spazio per le opinioni relative, parlano i risultati. Purtroppo. Bisogna confidare nelle potenzialità della squadra. I ragazzi, tutti insieme, devono ritrovare i meccanismi che ci hanno permesso di arrivare secondi. Perché abbiamo degli obiettivi, serve una svolta. Sono passate 5-6 partite, è presto. Dobbiamo migliorare le condizioni della squadra. Sono stati inseriti tanti giocatori nuovi che devono ancora recepire gli automatismi. Alcuni di loro non parlano la lingua. Sono fiducioso perché pure l’anno scorso siamo partiti maluccio, quindi non bisogna drammatizzare. L’importante è che la squadra sia cosciente dei propri mezzi. La consapevolezza è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi“.

Foto: Twitter Lazio