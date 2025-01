LOSC e Liverpool su Anis Hadj Moussa. Il Feyenoord resiste

Negli ultimi mesi, l’esterno del Feyenoord Anis Hadj Moussa è divenuto una vera e propria rivelazione dell’Eredivisie. Nove gol e 1 assist in 23 presenze tra Champions, campionato e Coppa d’Olanda per il classe 2002 ex Vitesse, che continua a mettere sul campo prestazioni di grande livello. Quest’ultime non sono di certo passate in sordina, anzi. Foot Mercato rivela che sul talento algerino ci sono Lille (che deve rimediare sul mercato all’infortunio di Zhegrova) e Liverpool, che ha il benestare del tecnico Arne Slot. Ma il Feyenoord, almeno secondo il portale francese, resisterà a qualsiasi tipo di affondo, dato che non vuole privarsi di un ingranaggio così importante a stagione in corso, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Ma i due club continueranno il lavoro ai fianchi nelle prossime ore. Chiaramente il tempo non è di certo una risorsa favorevole alle due società. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Instagram Moussa