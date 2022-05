C’è un nuovo re in quel di Pamplona, e ha un passato anche nel calcio italiano. Parliamo di Ante Budimir, sempre più centrale e cruciale per l’Osasuna. Complice il gol realizzato nel match in corso contro l’Elche, l’attaccante croato ex Crotone e Sampdoria è diventato il primo calciatore del sodalizio spagnolo, nel ventunesimo secolo, ad aver trovato la rete in 6 partite consecutive.

Foto: www.fisport.it