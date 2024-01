Losanna, filo diretto con il Milan: può arrivare Chaka Traorè

Filo diretto tra Milan e Losanna. Il club svizzero dopo Pafundi intende fare la spesa in Italia, ha chiesto informazioni per il terzino sinistro Bartesaghi (seguito anche dal Frosinone) e si sta avvicinando e Chaka Traorè, esterno offensivo classe 2004. I dialoghi stanno andando avanti in modo proficuo, Traorè ha proposte anche dalla Serie B ma il Losanna può tagliare il traguardo anticipando la concorrenza.

Foto: Instagram AC Milan