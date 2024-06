L’oro di Bologna: nessun club ha avuto dall’Europeo un maggior ritorno offensivo

Qualora ce ne fosse bisogno, è arrivata anche la conferma durante il campionato Europeo: il lavoro svolto dal Bologna è stato encomiabile. Diversi sono i giocatori che si stanno mettendo in vetrina, non soltanto Calafiori e Ndoye. Infatti i rossoblù sono la squadra di club che puo’ vantare più gol e assist con i giocatori “prestati” alle Nazionali, il tutto davanti a colossi come Barcellona e Bayern Monaco. Entriamo adesso nel merito e andiamo a riportare questa speciale classifica:

Bologna : 7 (2 gol e 5 assist) . Le reti realizzate da Ndoye e Aebischer, mentre dei 5 assist due sono di Freuler, i restanti sono di Calafiori, Aebischer e Kristiansen

Bayern Monaco : 5 ( 3 gol e 2 assist). Due reti per Musiala ed una per Kane, un assist per uno invece per Kimmich e Muller

Barcellona : 5 (2 gol e 3 assist). Un gol ciascuno per Gundogan e Ferran Torres, un assist per Gundogan, Pedri e Yamal

Real Madrid : 4 (4 gol). In rete sono andati Bellingham, Modric,Carvajal e Guler

Arsenal : 4 (1 gol e 3 assist). In gol è andato Havertz, gli assist provengono dallo stesso Havertz, Zinchenko e Saka

Manchester City : 4 (2 gol e 2 assist). Le reti sono di De Bruyne e Bernardo Silva, le assistenze entrambe di Aké

Borussia Dortmund : 3 (3 gol). Due appartengono a Füllkrug una a Emre Can

Inter : 3 (3 gol). Le reti sono di Barella, Bastoni e Arnautovic

Manchester United : 3 (3 reti). I gol arrivano tutti da centrocampisti, infatti sono di Bruno Fernandes, McTominay ed Eriksen

Lipsia : 3 (1 gol e 2 assist). In gol è andato Baumgartner, le assistenze arrivano da Dani Olmo e Raum

Slavia Praga: 3 (2 gol e 1 assist). Due reti sono di Schranz, una di Provod

Foto: instagram Calafiori