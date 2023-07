L’oriundo Bruno Zapelli alle visite mediche con l’Athletico Paranaense

Non sarà in Italia l’immediato futuro di Bruno Zapelli. Il trequartista 21enne messosi in mostra col Belgrano e che ha esordito con l’Under 21 italiana mentre è stato convocato senza mai giocare dalle under 15 e 17 dell’Argentina è prossimo a firmare con l’Athletico Paranense, come annunciato sul proprio profilo twitter dalla società brasiliana: “L’Athletico Paranaense informa che il giocatore Bruno Zapelli, di Belgrano, è atteso nei prossimi giorni a Curitiba per effettuare degli esami e firmare un contratto”.

Foto: twitter belgrano