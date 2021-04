Lorenzo Lucca, l’enfant prodige della Serie C: 20 anni e già 13 gol in stagione

In Serie C c’è un giovane attaccante che si sta mettendo, partita dopo partita e gol dopo gol, sotto i riflettori al suo primo campionato tra i professionisti. Si tratta di Lorenzo Lucca, punta del Palermo classe 2000 che è arrivato già a quota 13 gol in stagione con 26 presenze all’attivo. A soli 20 anni, Lucca è il giocatore, della sua età, a realizzare più gol in tutta la Serie C. Nel Girone C è dietro soltanto al duo della Ternana da record Partipilo e Falletti a quota 16. Ma la classifica capocannonieri è alla portata del piccolo gigante di 2,01 metri che ieri ha realizzato la sua prima tripletta tra i professionisti contro la Casertana.

Foto: Twitter ufficiale Palermo