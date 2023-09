Lorenzo (ct Colombia): “Mina? Vediamo se sarà confermato lo strappo muscolare. Non sono molto fiducioso”

Minuto 22’ di Cile-Colombia e Yerry Mina lascia il terreno di gioco per un problema muscolare. Il difensore della Fiorentina si è accasciato a terra dopo uno scatto per chiudere su Valdes lanciato a rete con tanto di rinvio del pallone in tribuna e poi ha chiesto il cambio toccandosi la gamba sinistra. Il selezionatore della nazionale colombiana, Nestor Lorenzo, ha parlato dell’infortunio subito dal centrale della Fiorentina: “Ad ora, penso che sia difficile poter avere con noi Yerri Mina per le prossime gare che dovremo affrontare a ottobre se sarà confermato lo strappo muscolare. Non sono molto fiducioso”.

Foto: Twitter Fiorentina