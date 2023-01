Colombo sfida il Milan: “Questa partita mi pesa e ci tengo a far bene”

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce di proprietà del Milan, oggi se la dovrà vedere contro i rossoneri e certamente sarà un match dal sapore speciale. Il giovane attaccante ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport odierno: “A livello personale questa partita mi pesa e ci tengo a far bene come in tutte le altre. Ho saputo affrontare le difficoltà dei primi mesi, ho conosciuto l’ambiente e quando mi è diventato più familiare c’è stata questa svolta”. Successivamente Colombo ha speso delle parole sul proprio tecnico Baroni: “Il mister ha sempre creduto in me. E’ una fortuna trovare persone come lui nel mondo del calcio”.

Foto: Twitter Colombo