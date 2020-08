Lopez: “Ultima gara di Tonali? L’unica certezza è l’addio di Gastaldello”

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato nel post gara della partita contro la Sampdoria. Queste le parole dell’allenatore delle rondinelle: “Abbiamo fatto il massimo, ma a volte non basta. Bisogna fare autocritica, dobbiamo tornare con la testa. Adesso cercheremo di riportare il Brescia dove merita. Ultima di Tonali? L’unica cosa certa è l’ultima gara di Gastaldello. Poi ci sarà un incontro con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Il finale di stagione è stata una forzatura. Il ritmo sarebbe stato basso anche in caso di altri obiettivi, tutte le squadre sono stanche. Non si sono viste partite di serie A.”

Foto: twitter Brescia