Lopez e Cancelo in 2’, ma il Napoli è in partita con Rrahmani: 2-1 Barcellona all’intervallo

Bel primo tempo a Barcellona tra i catalani e il Napoli, una gara aperta, ricca di occasioni da gol e grandi giocate, come ci si aspettava alla vigilia. Il Barcellona comanda 2-1 sui campani al 45′. Per ora vantaggio meritato del Barça, grazie a un uno-due letale in pochi minuti di Firmin Lopez e Cancelo. Napoli però vivo grazie a un gol di Rrahmani.

Barcellona che inizia bene, conclusione da fuori di Rafinha e Yamal. Al 15′ passano i catalani con Firmin Lopez, azione di Rafinha a sinistra, palla in mezzo e piattone di sinistro di Lopez a sloccare la gara. Il Napoli sembra accusare il colpo e al 17′ prende anche il 2-0. Contropiede perfetto ancora di Raphinha, il brasiliano calcia a colpo sicuro col destro, il palo nega il gol, sulla respinta arriva l’ex Juve e Inter, Cancelo, a segnare il 2-0.

Il Barcellona ababssa i ritmi, si scuote il Napoli alla mezz’ora, azione di Politano a destra, palla in mezzo dove si inserisce Rrahmani che di sinistro segna il gol dell’1-2.

Napoli vivo, dopo pochi minuti, miracolo di ter Stegen su un colpo di testa di Anguissa.

Finisce 2-1 il primo tempo per i catalani, che al momento sarebbero ai quarti di finale. Ma il Napoli è vivo e con un gol sarebbe ai supplementari.

Foto: Instagram personale