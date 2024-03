Lopez-Cancelo-Lewandowski: 3-1 e Barcellona ai quarti di Champions. Napoli eliminato

Il Barcellona batte 3-1 il Napoli e vola ai quarti di finale di Champions League. Una gara aperta, ricca di occasioni da gol e grandi giocate, come ci si aspettava alla vigilia.

Barcellona che inizia bene, conclusione da fuori di Rafinha e Yamal. Al 15′ passano i catalani con Firmin Lopez, azione di Rafinha a sinistra, palla in mezzo e piattone di sinistro di Lopez a sloccare la gara. Il Napoli sembra accusare il colpo e al 17′ prende anche il 2-0. Contropiede perfetto ancora di Raphinha, il brasiliano calcia a colpo sicuro col destro, il palo nega il gol, sulla respinta arriva l’ex Juve e Inter, Cancelo, a segnare il 2-0.

Il Barcellona ababssa i ritmi, si scuote il Napoli alla mezz’ora, azione di Politano a destra, palla in mezzo dove si inserisce Rrahmani che di sinistro segna il gol dell’1-2.

Napoli vivo, dopo pochi minuti, miracolo di ter Stegen su un colpo di testa di Anguissa. Finisce 2-1 il primo tempo per i catalani.

Nella ripresa, grande Napoli in avvio. I partenopei hanno due palle gol interessanti per trovare il 2-2, bravo ter Stegen in un paio di situazioni, pericoloso Kvara con un tiro da fuori che finisce di poco fuori. Xavi cambia, e inserisce Sergi Roberto a marcare Lobotka. Mossa che sarà vincente. Il Barcellona infatti prende di nuovo campo. I catalani sfiorano il terzo gol don Raphinha e Yamal che trova anche il gol ma in fuorigioco.

Nel finale, Calzona si gioca tutto, inserendo anche Raspadori e Lindstrom. Proprio Lindstrom all’80’ va vicino al 2-2, ma di testa, da pochi metri, manda fuori. Ma il Barcellona la chiude. Proprio Sergi Roberto imbecca Lewandowski che al minuto 83 chiude la gara sul 3-1.

Il Napoli ci prova lo stesso fino alla fine. traversa di Oliveira, destro di poco fuori di Kvara nel recupero. Ma fa festa il Barcellona che vince 3-1 e vola ai quarti di finale. Si chiude il sogno europeo del Napoli.

