Lopetegui sedotto e abbandonato dal Milan: ora il West Ham è da solo al comando

Tutto il mondo sapeva, anche chi non si occupa di calcio, che il West Ham avesse contattato Lopetegui per affidargli la panchina considerando in dirittura d’arrivo il ciclo di Moyes. E tutto il mondo sapeva che Lopetegui aveva detto no al West Ham, come minimo aveva preso tempo, perché aveva messo il Milan in cima alla lista. Sedotto e abbandonato dal club rossonero, una grande delusione per il diretto interessato dopo aver memorizzato i motivi che hanno portato al dietrofront, ora il West Ham è tornato da solo al comando per Lopetegui. E negli ultimi giorni senza grande concorrenza, quindi con la concreta possibilità di arrivare agli accordi definitivi.

Foto: Twitter personale