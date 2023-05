Lopetegui: “Nell’ultimo anno ho avuto offerte per allenare in Italia. Non escludo di poterci venire in futuro”

Julen Lopetegui, allenatore del Wolverhampton, ha parlato a La Repubblica, aprendo alla possibilità di un futuro non così lontano in Serie A.

Queste le sue parole: “È vero che Monchi anni mi voleva alla Roma? No, la Roma non è mai stata una possibilità e quando c’era Monchi ero al Real Madrid. Ho avuto offerte per allenare in Italia nell’ultimo anno, però. La Serie A è un campionato tremendamente interessante e in una evidente crescita, non escludo di venirci. Anche prima di quanto crediate”.

Foto: twitter Spagna