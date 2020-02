Lopetegui: “L’unica dinamica è credere nel lavoro. Non sono a conoscenza di ciò che pubblicano i giornali, penso soltanto a fare bene”

Alla vigilia del match contro l’Espanyol, il tecnico del Siviglia Julian Lopetegui ha parlato in conferenza stampa della voci su un suo possibile esonero a causa dei risultati non tanto positivi dell’ultimo periodo.

“Le stagioni sono lunghe: non c’è altra realtà che pensare partita per partita e l’unica dinamica è credere nel lavoro. Non sono a conoscenza di ciò che viene pubblicato sui giornali, sto solo pensando a fare una buona gara“.

