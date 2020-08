Lopetegui: “Inter da Champions, sarà sfida di altissimo livello”

In attesa della finale di Europa League di venerdì, il tecnico del Siviglia Lopetegui ha rilasciato le sue impressioni sulla sfida di Colonia al sito Uefa.com, parlando ovviamente anche dei nerazzurri: “L’Inter è una squadra da Champions League perché ha giocatori straordinari e un tecnico molto esperto che ha allenato grandi squadre. Mi aspetto una partita di altissimo livello che richiederà il massimo da noi. Ovviamente, cercheremo di prepararci bene e di essere all’altezza di una sfida così impegnativa. Dovremo spingerci al limite da tutti i punti di vista. Loro hanno avuto una buona stagione e hanno perso lo scudetto di un solo punto. Anche in Champions League hanno dimostrato chi sono e hanno raggiunto la finale di Europa League in modo convincente. Dobbiamo essere pronti”.

Foto: Marca