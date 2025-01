Lopes: “Gli ultimi 6 mesi all’OL i più complicati della mia carriera. Nantes? I primi contatti già la scorsa estate”

Quest’oggi, il portiere Anthony Lopes è stato presentato al Nantes, in conferenza stampa. Dopo una lunga carriera al Lione, il classe ’90 ha affrontato il primo trasferimento della sua carriera. Quest’ultimo ha parlato degli ultimi mesi passati nel suo storico club e delle difficoltà attraversate prima del passaggio alla nuova squadra, opportunità che si sarebbe potuta concretizzare già la scorsa estate.

“Ho avuto dei contatti con il Nantes già quest’estate, ho già parlato parecchio con l’allenatore. La scelta è stata fatta, ho dato la mia parola e siccome ne ho una sola, ci sono. Ho detto che ero pronto a entrare nel club già quest’estate e che, a seconda di cosa sarebbe successo durante l’anno, se il Nantes fosse tornato a cercarmi, avrei accettato. È il primo trasferimento della mia carriera, è un grande cambiamento, ma doveva accadere. È una prima volta, ma una grande prima. Sono stato ben accolto. La novità più grande? Sono in albergo (ride). Sto scoprendo un’altra città, è arricchente. Cambiare club mi sembra strano, ma mi sono adattato. Sono stati i 6 mesi più complicati della mia carriera. Ma mi hanno permesso di rigenerarmi mentalmente e fisicamente, di trovare cose dentro di me. Arrivo estremamente fresco e pronto per andare in guerra. Lavoro molto e sono duro con me stesso, amo la perfezione e cerco di raggiungerla il più spesso possibile. Il mio downgrade all’OL? Sì, l’ho digerito prima di venire qui. Dal momento in cui la mia situazione era quella, ho dovuto cambiare e riprendere il ritmo delle cose. Mi è stato utile. Non giocare affatto dopo aver disputato 45 partite stagionali era una novità”.

Foto: Instagram Lopes