Lookman spinge l’Atalanta verso la finale. La Roma si salva con Svilar, poi Paredes riapre tutto a Leverkusen

Si sono conclusi i primi tempi delle due sefininali di Europa League. Due 1-0 per le italiane, con l’Atalanta che vede la finale, la Roma imvece sogna la clamorosa rimonta in Germania.

L’Atalanta è in vantaggio 1-0 sul Marsiglia, un punteggio che al momento regalrebbe la prima finale Europea all’Atalanta. Primo tempo di dominio per la Dea. Al 6′, palo di De Ketelaere. Scamacca fallisce due palle gol importanti. Il Marsiglia si chiude e prova a pungere nelle ripartenze. Ma proprio da una ripartenza prende gol alla mezz’ora. Lookman sguscia alla difesa francese e con un destro dal limite, deviato, insacca la rete dell’1-0. L’Atalanta continua a spingere, al 36′ ancora De Ketelaere ha la chance del 2-0, ma Pau Lopez dice no due volte. Atalanta avanti 1-0 al 45′.

A Leverkusen la Roma è avanti 1-0 alla BayArena. Primo tempo di assoluto dominio tedesco. Soffeferenza totale per la Roma, che deve ringraziare Svilar per tre parate miracolose. Al 21′ i giallorossi perdono anche Spinazzola per un infortunio. Alla mezz’ora, palo per il Bayer, tiro da fiori di Palacios, palo e schiena di Svilar e la palla esce. Al 32′ altro miracolo di Svilar che si supera in tuffo su un tiro a giro di Frimpong. Al 39′. doppio miracolo di Svilar che para su Adli e Hlozek. Roma salva grazie al portiere e paga.

Al 41′, cross di Angelino, Azmoun viene trattenuto in area e cade. È rigore. Ammonito Tah. Dagli 11 metri, Paredes non sbaglia e la Roma, in maniera quasi inaspettata per come si era messa la gara, passa in vantaggio 1-0 e va all’intervallo con un prezioso vantaggio.

Foto: twitter Atalanta